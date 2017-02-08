Söke’de fırtına dev çam ağacını devirdi

Söke merkez Kubilay Caddesi üzerinde bir evin önünde bulunan çam ağacı yağış ve şiddetli rüzgarın etkisi ile devrildi.

Bahçe kapısı ve duvarına zarar veren ağaç, park halindeki bir otomobile de zarar verdi. Otomobilin üst kısmında hasar oluşurken, dev ağaç sabahın erken saatlerinde Söke Belediyesi ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan cadde trafiğe yeniden açılırken, ağacın devrildiği esnada yoldan bir aracın yada vatandaşların geçmiyor olması felaketi önledi. (İHA)