Söke’de Çocukların İsimlerini Ta şıyan Ağaçlar Dikildi

Söke’de çocuklara doğa bilinci aşılamak ve onlara daha yeşil bir dünya bırakmak için yeni bir projeye imza atılıyor. Söke Belediyesi ve Söke kent Konseyi işbirliği ile yapılan proje kapsamında çocukların ismini taşıyan bir ağaçlar dikildi. Söke Belediyesi tarafından Hastane karşısında yapımı tamamlanan parkta Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi, ilçede faaliyet gösteren Amerikan Kültür Koleji öğrencileri ile birlikte kendi isimlerini taşıyan ağaçların dikimini gerçekleştirdi. Parka 32 adet ağacın dikimi yapıldı.

Fidan dikim etkinliğine çocukların yanı sıra Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, Kent Konseyi gönüllüleri de bulundu. Ağaç dikim şenliğine dönüşen etkinlikte çocukların aldıkları keyif gözlerinden okunurken, kendi isimlerini taşıyan plaketlerin bağlandığı ağaçların bakımlarını da bundan böyle kendileri üstlenecekler. Uygulamanın benzer alanlarda sürdürüleceği ifade edildi.

Proje Kent Konseyi’ne yürütme kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Zeren tarafından sunulurken, Kent Konseyi’nden gelen bu projeyi Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran geri çevirmedi. Emre Zeren; “Bu projeyi hayata geçirmek istedik. Kent Konseyi ve Söke Belediyesi teklifi ger çevirmedi. Çocuklar mutlu, bizlerde çok mutluyuz” dedi.

Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; “ Ağaçlarımızı diktik, üzerlerine çocuklarımızın isimlerini de taktık. Artık buradaki ağaçların sorumlusu çocuklarımız olacak. Sağ olsun belediye başkanımız Süleyman Toyran da ‘hemen yapalım’ dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Keyif adlıkları bir uygulama olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; projenin uygulandığı parkın yeni bir uygulamayla kırmızı rengin hakim olacağı bir park olacağını söyledi. Her parka ayrı bir renk ve sitil kazandırmayı düşündüklerini belirten Başkan Toyran; “Bu parkta 32 ağaç dikimi yapılıyor ve her ağacın bir sahibi olacak. Projenin öğrencilerimizde aidiyet duygusunun geliştireceğini düşünüyorum. Çocuk Meclisimiz belirli aralıklarla gelip kendi ağaçlarını kontrol edecekler” dedi.

“Engelliler de unutulmadı”

Söke Belediyesi tarafından hastane karşısında yapılan park alanında engelli çocuklar da unutulmadı. Çocuk oyun gruplarında engelli çocukların kullanabilecekleri oyuncaklar tercih edildi. Bu uygulamanın yeni yapılacak tüm parklarda olacağını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Engelli çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal alanların yaratılmasını sağlıyoruz” dedi.

Kent Konseyi ile iyi bir uyum yakaladıklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Başından beri Kent Konseyi’nde geniş katılım, mümkün olduğunca her kesimin temsil edilebilmesini arzu ediyorduk. Ve bunu da Muzaffer arkadaşımızın başkanlığında sağladığımızı düşünüyorum. Kent Konseyi altında bulunan Kadın, Gençlik, Çocuk, Engelli ve Yaşlı meclislerimizle iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan çocukları adına konuşan ve çok mutlu olduklarını belirten Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Öykü İşler; İsimleri verilen ağaçlara bakacaklarına söz verdi. Öykü İşler herkese seslenerek; “Oyun alanlarına yazılar yazmayın, oyun oynanacak yerlerine zarar vermeyin” dedi. (İHA)