Söke’de çocuklar çevre bilincini eğlenerek öğrendi

Söke Belediyesinin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Söke’de çocuklar hem eğlendi, hem de çevre bilincini öğrendi.

Söke’ye bağlı Güllübahçe Mahallesi’nde gerçekleştirilen Çevre Günü kutlama etkinliğinde Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke Belediyesi Çevre Komisyonu Üyeleri Haluk Kutlay, Yusuf Yaya, Hüsamettin Yaman da bulundu.

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik programına katılan çocuklar adeta eğlenceye doydu. Ücretsiz çiçek ve çam fidanı dağıtılan etkinlikte açılan stantlarda çevre ile ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. ÇEVKO maskotunun ilgi gördüğü, Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Meslek) öğrencilerinin oluşturduğu animasyon ve dans ekiplerinin gösterileri ile renklenen etkinlikte öğrenciler piknik yaptı. Çevre günü pastasının kesildiği etkinlikte Söke Belediyesi tarafından açılan ödüllü çevre kampanyası ve atık pil toplama yarışmalarında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Bu yıl öğrencileri piknik ve şenlikle ağırlamak istediklerini belirten Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Lütfiye Öner; “Amacımız etkinliğimizle Çevre konusunda farkındalık yaratmak, çevreye duyarlı öğrencilerimizi ödüllendirmek” dedi. Ambalaj atıkları konusunda Söke’de kapı kapı bilgilendirme yaptıklarını belirten Lütfiye Öner; “Atık pil ve atık yağ toplama ile ilgili kampanyalarımız devam ediyor. Bu yıl Bin 200 Kg. atık pil toplandı. Atık yağ toplamada da rakamların yükseldiğini görüyoruz. Söke ilçe merkezinde vatandaşlardan atık toplama sepetlerinin arttırılması talebi, vatandaşlarımızın konuya ne kadar duyarlı olmaya başladıklarını gösteriyor. Bu durum da bizleri mutlu ediyor” dedi.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş yaptığı konuşmada çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti, teknoloji ve artan nüfusla birlikte dünyanın toprak, gıda ve su gibi temek ihtiyaçlarının giderek kirlendiğini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Bu etkinlikte bulunan çocuklarımızın anne ve babalarına örnek olacaklarına inanıyorum. Bu türlü etkinliklerin amacı her türlü çevre kirliği ile mücadele etmek. Bunun için ilk önce kirletmemek gerekiyor. Gerek dönüşüm, gerekse atıkların toplanması anlamında çeşitli kampanyalar yürütüyoruz. Tüm okullarımız başta olmak üzere duyarlı bir yaklaşım görüyoruz. Daha güzel bir çevre, daha güzel bir Söke için hep birlikte el ele diyorum” ifadelerini kullandı.

Söke’de 2017 yılı ilkokullar arası ödüllü çevre kampanyasında merkez ilkokullar kategorisinde birinci Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu, ikinci Sıdıka İlkokulu, üçüncü Sadullah Kuşada İlkokulu oldu. Çevre okullar kategorisinde Güllübahçe İlkokulu birinci, Savuca İlkokulu ikinci, Yenidoğan 75. Yıl İlkokulu ise üçüncü oldu. TAP Derneği işbirliği ile yapılan atık pil toplama yarışmasında ise H.F. Anadolu lisesi birinci, Çeltikçi Ortaokulu ikinci oldu. (İHA)