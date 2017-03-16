Söke’de çevre gönüllüleri bir araya geldi

Söke’de düzenlenen toplantıda Aydın ve Söke’nin Çevre Sorunları konuşuldu. Söke Çevre Platformu (ÇEP) tarafından düzenlenen toplantı Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı.

Toplantıda Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) temsilcileri Arif Ali Cangı ve Özer Akdemir, Aydın Çevre Platformu (AYÇEP) temsilcisi Mehmet Vergili, Aydın Çevre Mücadelesi (AYÇEM) temsilcisi Dr. Metin Aydın ve Germencik Çevre Derneği’nden Mehmet Güngör konuşmacı olarak yer aldı.

“Doğanın ve Kentin Talanına Hayır” başlığı ile yapılan çevre toplantısında, Söke ve Aydın’ın çevre gönüllüleri bir araya geldi. (İHA)