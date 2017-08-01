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01 Ağustos 2017
Söke

Söke’de çay üstü yıkımı hızla devam ediyor

Geçtiğimiz Şubat ayında çay üzerinde bulunan dükkanların yıkımının ardından Söke Çayı Islahı ve Çevre Düzenleme Projesi’nin önemli adımlarından biri daha olan otopark ve dükkan zemin betonlarının yıkımı işlemi devam ediyor.
Yıkımı gerçekleştirilecek olan çay üstü otoparkların uzunluğu yaklaşık 500 metre ve 5 bölümden oluşuyor. Geçen hafta ihaleyi alan yüklenici firma tarafından başlatılan yıkım çalışmasında Kurtuluş ve Yüksel Yalova Caddeleri arasında kalan ve Demir köprüye kadar olan kısımda bulunan otoparkın yıkımında son aşamaya gelindi. Yüklenici firmanın 60 günde bitirmesi öngörülen yıkım çalışmasını daha kısa sürede bitirmesi hedefleniyor.
Söke çayı üzerinde bulunan dükkanların yıkımı yıllardır gündemde olmasına rağmen yıkılamamıştı. Gerek mahkeme süreci, gerek tahliyesi derken uzun zaman hep konuşuldu. Son 3-4 yerel seçimde belediye başkanı adaylarının seçim beyannamelerinde yer aldı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, göreve gelir gelmez gündemine aldığı çay üstü dükkanları ile ilgili girişimlere başladı. Üzerine çok konuşulan ve yorumlar yapılan dükkanların önce tahliyesini ardından da yıkımını gerçekleştirdi. Şimdi de Söke çayının üzerini tamamen temizleyecek olan Söke Belediyesi, yıkım çalışmasının ardından Söke Çayı’nı DSİ’ye teslim edecek. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran çay üzeri dükkanları ve otoparklarının yıkımı ile Söke Çayı Projesi için en önemli adımı atmış ve bir sözünü daha yerine getirmiş oldu. (İHA)

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