Söke’de Avukatlar Günü kutlamaları

Aydın Baro Başkanlığı Söke Temsilciliği, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Aydın Barosu Söke Temsilcisi Av. Seher Durgaç Karagöz tarafından yapılan açıklamada, kutlamadan ziyade sorunların çözüm taleplerini dile getirildiği bir 5 Nisan’a daha ulaştıklarını söyledi.

Av. Seher Durgaç Karagöz açıklamasında; “Avukatlık mesleği ve savunma görevi ancak hukuk devletlerinde, demokrasinin oturmuş, hukukun üstün, yargının bağımsız olduğu devletlerde layıkıyla yerine getirilebilir. Eğer bu koşullar yoksa hiç kimsenin de hukuk güvenliği de yok demektir. Böyle bir sistemde elbette avukatın da bir rolü olamayacaktır. Avukatlar sadece müvekkillerinin haklarını savunan kişiler değillerdir. Halkın ve hakkın savunucusu olan biz avukatlar tarih boyunca olduğu gibi bugünde insan hakları ihlallerine karşı koymakla yükümlü ve görevliyiz. Bu çerçevede hukuk devleti ve demokrasi adına endişelerimizi dile getirmek de en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Türkiye’nin en saygın hukuk kurumlarından biri olan Aydın Barosu olarak bu kavramlara ve kazanımlara sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. (İHA)