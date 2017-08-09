Söke’de açık hava sinema keyfi yaşanıyor

Söke Belediyesinin yaz aylarında geleneksel hale getirdiği açık hava sinema günleri başladı. Sinem günlerinin ilk gününde DAĞ-2 adlı filmin gösterimi yapıldı. Sökeli sinemaseverlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Söke Belediyesinin açık hava sinema günlerinde bir kez daha nostalji yaşatılıyor. İstasyon Caddesi Lima Resturant yanı, eski zirai donatım bahçesinde yapılan sinema günlerinde bu sezon vizyonda öne çıkan filmler sinemaseverlerle paylaşılıyor. Film gösteriminde Söke Belediyesince izleyicilere meşrubat ikram edilmesi etkinliği daha da keyifli hale getiriyor.

Söke de hafta sonuna kadar sürecek açık hava sinema günlerinde 9 Ağustos Çarşamba akşamı baş rollerini Murat Boz’un oynadığı “Dönerse Senindir”, 10 Ağustos Perşembe akşamı Ata Demirer’in başrol oynadığı “Olanlar Oldu”, 11 Ağustos Cuma günü akşamı ise komedi filmi “Çalgı Çengi-İkimiz” adlı film gösterimde olacak.