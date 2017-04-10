Söke’de 50 Bin Kök Marul Tarlada Kaldı

Söke’de bir üretici diktiği marullar para etmeyince 50 bin kök marulu hasat etmeden tarlayı sürme kararı aldığını söyledi. Marulların çok iyi yetişmesine rağmen para etmediğini belirten Ali İhsan Günal, “Marulun tanesinin pazar ve markette 2,5 ile 4 TL arasında değişen fiyata satılırken tarlada 30 kuruşa alıcı bulmuyor” diyerek Söke Ovası’nda arazisine ektiği toplam 50 bin kök aysberg cinsi marul tarlasını bozacağını söyledi.

“Maliyet fiyatına alıcı bulamadı”

Pamuk üreticisi olduğunu, arazisindeki yeri değerlendirmek ve alternatif ürün arayışı içinde marul ektiğini belirten Ali İhsan Günal; “Fiyat verenler oldu, ancak verilen fiyatlar masrafını dahi kurtarmıyor. Çok düşük fiyatlara vereceğime hiç olmazsa gübre olur diye tarlayı sürmeye karar verdim” dedi. 10 dönüm alanda marul üretimi için 15 bin TL masraf yaptığını, tanesi 30 kuruşa gelen marula alıcı bulamadığını belirten üretici Ali İhsan Günal; “Sebze işi acayip bir iş. Piyasada az olduğu zaman fiyat yapıyor, çok oldu mu masrafını kurtarmayacak şekilde fiyat veriliyor. Maalesef hep aracılar kazanıyor. Üreticinin malı yok pahasına gidiyor. Markette marul 3.5 TL iken, ben marulumu 50 kuruşa satamıyorum. Hatta 40 kuruşa indirdim, yine satamadım” dedi. (İHA)