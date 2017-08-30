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30 Ağustos 2017
Güncel, Söke

Söke’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıldönümü Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleşen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlama törenine Söke Kaymakamlığına vekaleten bakan Efeler İlçe Kaymakamı İzzettin Sevgili, Söke Garnizon Komutanı Personel Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende; günün anlamına ilişkin konuşmayı Garnizon komutanlığından P. Teğmen Mustafa Kılıç yaptı.
30 Ağustos Zaferi’nin Türk Milleti ve Türk Ordusunun varoluş mücadelesinin sonucu olduğunu söyleyen Teğmen Mustafa Kılıç; “Türk Milleti ve Türk Ordusu kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere ders vermiştir. 30 Ağustos Türk Ulusunun özgürlük ve bağımsızlık anıtıdır” dedi. Teğmen Kılıç konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vatan kahramanlarını saygı ve minnetle andı.
Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin olarak öğrenciler Miraç Kaplan ve Ümmühan Ateş şiir okudu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı tören geçişi ile son buldu. (İHA)

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