Söke’de 3 yılda 800 bin metrekare parke döşendi

Söke’nin yol sorunu kalmayacak parolasıyla yola çıkan Belediye Başkanı Süleyman Toyran, ilçede başlattığı tol yenileme hamlesi ile 40 yıldır elde değmeyen cadde ve sokakları yeni parke yolları ve kaldırımlarıyla buluşturdu. Çalışmalar Söke Belediyesinin kendi parke tesislerinde üretilen taşlar ve kendi şantiyesinden oluşturduğu ekiplerce yapılıyor.

2016 yılı sonuna kadar 603 bin metrekare parke çalışması yapan Söke Belediyesi, 2017 yılı başından bu yana şu ana kadar yaklaşık 200 bin metrekare parke ve 30 bin metrekare civarında da asfalt yol yaptı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Bu sene için toplam 400 bin metrekare yol yapımı hedeflemiştik. Söke Belediyesi’nin şu anda Fevzipaşa, Konak, Cumhuriyet ve çeltikçi Mahallesinde günde Bin 200 metrekare ile bin 500 metrekare yol imalatı yapan ekiplerimiz var. Söke merkez Fevzipaşa Mahallesinde yol sorunun büyük bir bölümünü çözdük, çalışmalarımız devam ediyor ve bir aya kadar bitirip çıkacağız. Konak mahallesinde yol sorunun yüzde 90’ı çözüldü. Konak Mahallesi Abalaki mevkiinde ciddi bir asfalt çalışması yaptık, buranın yol sorunu bitti diyebilirim. Kemalpaşa Mahallemizde sadece Kız Meslek Lisesi etrafı ve Efes Sineması arkasındaki yolları da bu sezon içinde bitireceğiz. Kemalpaşa’da da yol sorunu kalmayacak. Cumhuriyet Mahallesinde 40 yıldır el değmeyen Yeltepe ve civarından başlayan yol çalışmalarımız hızla devam ediyor. Cumhuriyet ve Çeltikçi Mahallelerimizde altyapısı tamamlanmış alanlarda yol çalışmaları yapıyoruz. Çeltikçi Mahallemizde bu sezon 30 Bin metrekareyi geçen yol çalışmamız oldu” dedi.

Yenicami, Çeltikçi ve Cumhuriyet Mahallelerinde uzun yıllardır ellenmeyen yolların programlarına alındığını ifade eden Başkan Toyran, altyapı özellikle doğalgaz çalışmalarına bağlı olarak bu bölgelere de kısa süre içinde girileceğini söyledi.

Yaptığımız çalışmalar sadece yol çalışması değildir. Sadece parke döşeyip geçmiyoruz. Yollarımız ne kadar eskiyse, kaldırımları da o kadar eski. Bu nedenle yolların yanında kaldırımlarımızı da yeniliyoruz. İmkan olan yerlerde kaldırımlarla birlikte ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarımızı da yapıyoruz” dedi.

Söke’de yol çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, çalışmalarda merkez kadar Söke’ye çevre mahallelerinde nasibini aldığını söyledi. Belirlenen program dahilinde yol yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Toyran; “Vatandaşlarımız meraklanmasın. Sorumluluk sahamız içinde Söke Belediyesinin el değmediği yer kalmayacak. Sadece biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz” diye konuştu. (İHA)