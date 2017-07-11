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11 Temmuz 2017
Güncel, Söke

Söke’de 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Başladı


Söke’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik programı başladı. Etkinlikler çerçevesinde Söke İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program kapsamında ilçe protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı başta olmak üzere protokol üyeleri şehitlik ziyaretinde bulundu. Vatan kahramanları için dua edilirken, Söke’de aynı zamanda öğle namazında mevlid okundu, şehitler hayrına lokma döküldü.
Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, şehitlikleri ziyaret ederek şehitlerimiz için dua ettik. Vatanımızın bölünmezliği, Devletimizin bekası için canını feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.
Söke’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada hafta boyunca tüm camilerde şehitler için hatmi şerif okunacak. 15 Temmuz günü saat 20.00’den itibaren Cumhuriyet Meydanında toplanılacak. Toplanma sırasında şiirler okunacak, slayt ve video gösterileri yapılacak. Saat 23.00’de yürüyüş başlayacak. Yürüyüş korteji yeniden Cumhuriyet Meydanında toplanmasının ardından saygı duruşunun yapılacağı alanda İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu konuşma yapacak. 16 Temmuz saat 00.13’de camilerde sela okunacak. (İHA)

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