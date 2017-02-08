Söke’de 11 hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 11 ayrı hırsızlık olayının faili iki kişi ile kaçak sigara satışı yapan iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Söke Rehberlik ve Araştırma merkezinden kamera, bir kafeden muhtelif malzemeler ile bir oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2000 doğumlu B.Ö. Söke polisi tarafından yakalandı. B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ayrıca 1 Şubat 2017 günü yedi ayrı işyeri, 6 Şubat 2017 tarihinde ise bir işyeri olmak üzere sekiz işyerine girmeye çalışan, bir kısmına giren ve muhtelif eşyaları çalan 1993 doğumlu D. Ç. Emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şahısların mevcutlu olarak mahkemeye çıkartılacakları öğrenildi.

Diğer taraftan işyerinde 720 paket kaçak sigara ile yakalanan M.D. ile A.Ö. isimli şahısların da mevcutlu olarak mahkemeye çıkarılacakları belirtildi. (İHA)