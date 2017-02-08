Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
08 Şubat 2017
Asayiş, Söke

Söke’de 11 hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 11 ayrı hırsızlık olayının faili iki kişi ile kaçak sigara satışı yapan iki şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Söke Rehberlik ve Araştırma merkezinden kamera, bir kafeden muhtelif malzemeler ile bir oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2000 doğumlu B.Ö. Söke polisi tarafından yakalandı. B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ayrıca 1 Şubat 2017 günü yedi ayrı işyeri, 6 Şubat 2017 tarihinde ise bir işyeri olmak üzere sekiz işyerine girmeye çalışan, bir kısmına giren ve muhtelif eşyaları çalan 1993 doğumlu D. Ç. Emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şahısların mevcutlu olarak mahkemeye çıkartılacakları öğrenildi.
Diğer taraftan işyerinde 720 paket kaçak sigara ile yakalanan M.D. ile A.Ö. isimli şahısların da mevcutlu olarak mahkemeye çıkarılacakları belirtildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke Halinde Yangın
Share

BENZER HABERLER

Zeytincilik sektörü Rusya ile barışı fırsata çevirecek

Zeytincilik sektörü Rusya ile barışı fırsata çevirecek

GEKA 91’İNCİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI AYDIN’DA YAPILDI

GEKA 91’İNCİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI AYDIN’DA YAPILDI

Ege kiraz ve üzümde Avrupa pazarını güçlendiriyor

Ege kiraz ve üzümde Avrupa pazarını güçlendiriyor

Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Efelerin ressamı eserlerini İstanbul’da sergiliyor

Efelerin ressamı eserlerini İstanbul’da sergiliyor

Efeler Belediyesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne üye olacak

Efeler Belediyesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne üye olacak

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7135

    • Euro

      3,9712

    • BIST

      88.249

    • Altın

      147,9981

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE