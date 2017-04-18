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18 Nisan 2017
Asayiş, Söke

Söke’da tarihi hangar çöktü: 1 yaralı

Söke’de Tren Garı Havzası Yenileme Projesi kapsamında restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden tarihi hangar yenilenmesi sırasında çöktü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken tarihi hangarın çatısı altında kalan bir çalışan yaralandı.

Olay, Söke’nin Adnan Kahvesi Caddesi üzerinde bulunan tren garının tarihi hangarında meydana geldi. Bir süre önce ahşap aksamları ve çatısı yenilenen hangar bir anda çöktü. Meydana gelen olayda proje çalışanlarından Salih Demir yaralandı. Olay yerine gelen ekipler ve çevredeki vatandaşlarca çöken çatının altından çıkarılan Salih Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci açık olduğu belirtilen Salih Demir’in genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Acil Kurtarma ekipleri de gelerek yaptığı çalışmayla çöken hangarın altında başka kişinin olup olmadığını araştırdı.
Çökme sonrası haberi alan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çökme anı hangarın karşısında bulunan TARİŞ’in güvenlik kameralarını da saniye saniye yansıdı. İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu güvenlik kamerasından görüntüleri izleyerek, inceledi. Hangarın çökme anından birkaç saniye önce yanından otomobil geçerken, olay sırasında hangarın yanından geçen vatandaşların olmayışı olabilesi faciayı önledi.
Yıkılma tehlikesi ile araç ve yaya trafiği için yıllarca ciddi tehlike oluşturan hangar; 1800’lü yıllarda inşa edilmiş, yıllarca harabe görüntüsüne rağmen ayakta kalmıştı. Geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamındaki çalışmalarda Söke Tren Garı’nda bulunan 2 Bin 100 m2’lik kapalı alan restore ediliyor. Bu alanlardan biri de tarihi hangar. 2000’li yıllara kadar depo olarak kullanılan hangar, uzun süre boş kalmış, geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları harabe halinden kurtulması için umut olmuştu. (İHA)

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