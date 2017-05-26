Söke TSM Derneği’nden Bahar Konseri

Söke Türk Sanat Müziği (TSM) Derneği Bahar Konseri gerçekleştirildi. Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonlarında gerçekleşen konserde solo ve koro şarkılar katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Dr. Öztekin Yüce’nin şefliğini yapan Söke TSM Derneği Bahar Konserinde sazlar Serdar Halavurt (keman), Ramazan Uslu (keman), Tunay Şenol (Ud), Oğuz Karlı (Ud), Yavuz Karlı (Ud), Ayhan Kısa (kanun), Aytun Bigalı (klarnet), Murat Arıkan (ritim saz)’dan oluştu.

Çeşitli meslek gruplarından TSM gönüllülerinin oluşturduğu Söke TSM Derneği Korosu Bahar konseri katılımcılar tarafından beğeni izlendi. Söke’nin en eski müzik topluluğu olan ve yıllardır Türk Sanat Müziğini ilçede yaşatmak için büyük gayret içerisinde olan Söke Türk Sanat Müziği Derneği Topluluğu yılın ikinci konserinde yine alkış yağmuruna tutuldu. (İHA)