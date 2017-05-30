Söke TARİŞ’in Muhasebe Müdürü toprağa verildi

Kaza sonucu dut toplarken düşerek hayatını kaybeden Söke TARİŞ’te Muhasebe Müdürü Fethi Aratemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Söke’de başta TARİŞ ve çiftçi camiasını üzen Fethi Aratemir’in cenazesi Söke merkez Kocacami’den kaldırıldı. Öğle namazına müteakip gerçekleşen cenaze törenine Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer ve yönetim kurulu üyeleri ile Söke TARİŞ’te çalışan mesai arkadaşları başta olmak üzere; bölge TARİŞ kooperatiflerinin temsilcileri, yakınları ve Sökeliler katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Fethi Aratemir, Söke Asri Mezarlığında toprağa verildi. (İHA)