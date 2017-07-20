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20 Temmuz 2017
Ekonomi, Güncel, Söke

SÖKE TARİŞ İHALESİ DE AHMET CENGİZ’İN

Söke TARİŞ arazisi konut imarlı alanının ihalesi Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre; ilçenin Yenicami Mahallesi’nde 1466 ada 1 parselde kayıtlı 25 bin 537 metrekare alana sahip arazinin ihalesine iki firma katıldı. İhaleye katılan bir firmanın dosyasında eksikler olduğu, gerçekleşen ihalenin diğer katılımcı firma Ahmet Cengiz İnşaat’ta 36 milyon 200 bin TL bedelle kaldığı öğrenildi. İnşaat alanlı taşınmazın satışı ihale ile gerçekleşirken, ihale bedelinin tamamının 21 Ağustos 2017 tarihine kadar ödendiği takdirde, satışı yapılan arazinin tapusunun teslim edileceği belirtildi.
Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer; gerçekleşen ihalenin TARİŞ ve üretici ortakları camiasına başta olmak üzere, Söke’ye hayırlı olmasını diledi. (İHA)

 

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