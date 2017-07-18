SÃ¶ke SGKâ€™nÄ±n Yeni MÃ¼dÃ¼rÃ¼nden Toyranâ€™a ziyaret

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) SÃ¶ke Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine atanan Abdullah Kabal, SÃ¶ke Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Toyranâ€™Ä± ziyaret etti.

SÃ¶keâ€™de 7 yÄ±l gÃ¶rev yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã–demiÅŸâ€™e atanan SGK MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Recai Sani BalcÄ±oÄŸlu’nun yerine atanan Abdullah Kabal, SÃ¶keâ€™deki gÃ¶revine geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde baÅŸladÄ±. Daha Ã¶nce Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rev yapan Abdullah Kabalâ€™Ä±n ilk ziyaret noktalarÄ±ndan biri SÃ¶ke Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Toyran oldu. BaÅŸkan Toyran Abdullah Kabalâ€™a SÃ¶keâ€™deki gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar dilerken, hayÄ±rlÄ± olsun dileklerini iletti. (Ä°HA)