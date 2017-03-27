Söke, Senegal’in St. Louis kenti ile kardeş oldu

Aydın’ın Söke ilçesi ile Senegal’in St. Louis kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Almanya’nın Shönebeck, Amerika’nın Salinas, Konya’nın Tuzlukçu kentlerinin ardından Senegal’in St. Louis kenti Söke’nin yeni kardeş şehri oldu.

Afrika ülkelerinden olan Senegal’in St. Louis şehri Belediye Başkan yardımcısı Aida Mbaye Dieng ve Meclis Üyesi Aissatou Wade Diop kardeş şehir protokolü için Söke’ye geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü ilçeye gelen Dieng ve Diop Söke’yi yakından tanıma fırsatı bulurlarken, Söke’de Serçin yılanbalığı şenliğine de konuk oldular.

Söke Belediye Meclis salonunda kardeş şehir protokolü imza töreni yapıldı. Törene Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş, Söke Belediye Meclisi Dış İlişkiler ve Kültür Komisyonu üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan da bulundu.

İmza töreninde Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke ve Söke belediye meclisi hakkında bilgiler vererek sözlerine başladı.

Senegalli konukları Söke’de ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, “Konuklarımıza Söke’de bulundukları süre içinde kentimizi tanıtmaya ve anlatmaya çalıştık. Keyif aldıklarını umuyoruz. Söke ile St. Louis arasında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kardeş şehir protokolümüz hem Sökemize, hem de St. Louis’e hayırlı olsun” dedi.

Ülkesinde su bakanı olan belediye başkanları Amadou Mansour Faye’nin yoğun gündem nedeniyle gelemediğini ancak selamlarını ilettiğini belirten Senegal’in St. Louis şehri Belediye Başkan yardımcısı Aida Mbaye Dieng, “Söke ve St. Louis arasında büyük benzerlikler var. Tarım ve balıkçık anlamında gelişmekte olan St. Louis ile Söke arasında ekonomik işbirlikleri yapılabileceğine inanıyorum” dedi. UNESCO tarafından koruma altında değerleri olan, ayrıca nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olduğunu ifade eden Dieng; “St. Louis ile Söke’nin kardeş şehir olmasından çok mutluyuz. Burada olduğumuz süre içinde çok güzel ağırlandık. Biz de Sökeli konuklarımızı en kısa sürede ülkemize bekliyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ile St. Louis şehri Belediye Başkan yardımcısı Aida Mbaye Dieng tarafından kardeş şehir protokolü imzalandı. İmzanın ardından günün anı fotoğrafı çektirilirken, karşılıklı hediyeler takdim edildi. (İHA)