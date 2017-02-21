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21 Şubat 2017
Eğitim, Söke, Spor

Söke Sazlı Ortaokulu’nun voleybol başarısı

Söke’ye bağlı Sazlı mahallesinde bulunan Hilmi Fırat Ortaokulu, voleybolda Aydın il üçüncüsü oldu.
Okullar arası Aydın İl müsabakaları küçük erkekler kategorisinde son maçında Nazilli 5 Eylül Okulu’nu yenmeyi başaran Sazlı Hilmi Fırat Ortaokulu il üçüncüsü oldu. Madalya ve kupalarını alan okul öğrencileri il üçüncülüğü mutluluğunu yaşıyor. Okul Beden Eğitimi öğretmeni Hüseyin Topaç’ın büyük gayretleri ile gelen başarı sadece takım oyuncularını değil başta okul müdürü Murat Can olmak üzere, tüm okulu mutlu etti. (İHA)

 

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