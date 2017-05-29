Söke Şairler ve Yazarlar Derneği genel kurulu yapıldı

Söke Şairler ve Yazarlar Derneği olağan genel kurulunu yaptı. Genel kurulda Başkan Tülay Sarayköylü güven tazeledi.

Söke Şairler ve Yazarlar Derneği olağan genel kurulu dernek merkezinde yapıldı. 28 üyenin katılımıyla yapılan genel kurul Başkan Sarayköylü’nün açılış konuşmasıyla başladı. Divan oluştuktan sonra saygı duruşunun ardından gündem maddelerine geçildi. Gelir gider hesaplarının ve dernek faaliyetlerinin okunup ibra edilmesi sonrasında yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Tülay Sarayköylü, Abdülkadir Güler, Ali Kılıç, Güven Ölmez, Metin Akdeniz, Kasım Üzüm ve Yaşar Çağbayır’dan oluştu.

Seçimler sonrasında söz alan Tülay Sarayköylü güçlü bir yönetim oluşturduklarını ifade ederek üyelerin desteğine teşekkür etti. Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi. (İHA)