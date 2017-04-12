Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
12 Nisan 2017
Sağlık, Söke

Söke Sağlık Yüksekokulundan üçüncülük ödülü

ADÜ Söke Sağlık Yüksekokulu, 20. Yıllık Türk Toraks Derneği Kongresinde sözel bildiri alanında üçüncülük ödülünü kazandı.
ADÜ Söke Sağlık Yüksekokulu Öğretim Elemanları Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Yrd. Doç. Dr. Neşe Erdem ve Öğr. Gör. Ayşegül Kahraman’ın “Üniversite Öğrencilerinin Nargile İçimine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli araştırmaları, 5 – 9 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da, düzenlenen 20. Yıllık Türk Toraks Derneği Kongresi’nde sözel bildiri alanında, üçüncülük ödülünü kazandı.
“Aynı gökyüzünü soluyoruz” sloganıyla 1 632 kişinin katılımıyla gerçekleşen kongrede, 94 bilimsel oturumda 840 bildiri sunuldu. Ülke ve dünya bilimine hizmet edenlere farklı kategorilerde verilen ödüllerden sözel bildiri alanında “Lokman Hekim Vakfı Sarıay” üçüncülük ödülü ADÜ öğretim üyelerine takdim edildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke Belediyesi Yaşlı Dostu Projesi İle Uluslararası Sempozyumda Yer Aldı
Share

BENZER HABERLER

Söke Sağlık Yüksekokulundan üçüncülük ödülü

Söke Sağlık Yüksekokulundan üçüncülük ödülü

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aydın’da 459 trafik kazasında 2 kişi öldü, 372 kişi yaralandı

Aydın’da 459 trafik kazasında 2 kişi öldü, 372 kişi yaralandı

Söke’de Emlak Arsa Rayiç Bedellerini Belirme Komisyonu yemin etti

Söke’de Emlak Arsa Rayiç Bedellerini Belirme Komisyonu yemin etti

Söke’de 50 Bin Kök Marul Tarlada Kaldı

Söke’de 50 Bin Kök Marul Tarlada Kaldı

Polisin Evini Soyan Hırsızlar Yakalandı

Polisin Evini Soyan Hırsızlar Yakalandı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Çarşamba 04/12 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 10°C.
Parçalı Bulutlu
Çarşamba 04/12 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 10°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6614

  • Euro

    3,8975

  • BIST

    90.952

  • Altın

    150,5167

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE