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21 Haziran 2017
Asayiş, Söke

Söke polisi son 1 ayda 45 kişiye uyuşturucudan işlem yaptı

Söke İlçe Kaymakamlığı’ndan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin yaptığı çalışmalarla ilgili bildiri yayınlandı. Bildiride son bir aylık çalışmalar değerlendirildi.
Söke Polisi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında son bir ay içinde Uyuşturucu Madde Kullanımı Suçundan 27 şahsa, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçu kapsamında ise 18 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 45 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Bu şahıslardan 7’sinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, 2’sinin ise Söke polisince yapılan takip sonucu Aydın ilinde yakalandığı, şahısların Aydın’da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları ifade edildi.
“Çok Sayıda Uyuşturucu Madde, Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi”
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda toplam Bin 64 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 43 gram esrar maddesi, 4 gram sentetik kannabionid, 13 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 15 Bin 650 TL nakit para, 8 tabanca ve bu tabancalara ait 85 adet çeşitli ebatlarda mermi, 4 adet av tüfeği ele geçirildiği öğrenildi. (İHA)

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