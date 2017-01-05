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05 Ocak 2017
Asayiş, Söke

Söke polisi asayiş uygulamalarını arttırdı

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Meydana gelen terör olaylarının ardından tüm ülkede olduğu gibi Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından biri olan Söke’de de emniyet tedbirleri arttırıldı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler rutin uygulamaların sayısını arttırırken, yapılan uygulamalar işe yarıyor. Özellikle Söke-Milas Karayolu ve kente giriş noktalarında yapılan sorgu ve aramalar suç ve suçlulara göz açtırıyor.
Söke’de gün içinde yapılan uygulamada 150 şahıs, 100 adet araç sorgusu yapıldığı; uygulamada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca haklarında çeşitli suçlarda araması bulunan 5 şahsın yakalandığı öğrenildi. (İHA)

 

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