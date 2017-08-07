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08 Ağustos 2017
Ekonomi, Söke

Söke Ovası suya kavuştu

Türkiye’nin önde gelen tarım alanlarından biri olan Söke Ovası’nda yaşanan su sıkıntısı yetkililerin devreye girmesiyle çözümlendi.
Temmuz ayının başlarında yaşanan su sıkıntısı birçok üreticiyi isyan etme noktasına getirmişti. “Barajlarda su yok” gibi spekülasyonlara da neden olan su sıkıntısının çözümlenmesiyle üreticiler rahat bir nefes aldı.
Özellikle pamuk tarımıyla adını duyuran Söke Ovası, Akdeniz İkliminin de etkisiyle kavurucu yaz sıcaklıklarına ev sahipliği yapmasından dolayı, yetiştirilen ürünlerin sulanması konusunda oldukça hassas bir yapıya sahip.
Bölgede üretim yapan Çiftçilerimizden Hasan Yalçın, Söke Ovasında aralıklarla 3 Dönem pamuk ekimi yapıldığını ifade ederek ekim dönemlerini ve bu dönemlerde suya duyulan ihtiyacı anlattı. Yalçın, “Nisan ayının son haftasında hava şartlarının da uygun gitmesiyle birinci ekimlerin yapılır. Mayıs ayının birinci ve ikinci haftalarında arpa ve fiğ otu gibi ürünlerin ardından ikinci ürün olarak ekilen pamuk, tarlanın hazırlanması bağlamında suya ihtiyaç duyar. Haziran ayının birinci ve ikinci haftalarında buğday arkası ekilen körpe pamukların ekimi esnasında da suya ihtiyaç duyulur. Ekim öncesi tarlanın hazırlanmasında ihtiyaç duyulan suya, ekim sonrası ürünün yetişmesi ihtiyaç duyulur. Pamuğun yetiştiği tarlanın durumuna göre ekimden itibaren 40 ila 60 gün arasında sulanır ve ondan sonra her 15 ila 20 günde tekrarlanarak yaz boyunca devam eder. Su, Söke Ovası için elzemdir. Su sıkıntımızı çözen Söke Ovası Sulama Birliği yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  SÖKE TARİŞ İHALESİ DE AHMET CENGİZ'İN
(İHA)

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