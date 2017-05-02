Söke OSB’de yönetim ve yatırımcı daha hızlı olacak

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu değerlendirme toplantısı yaptı.

Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Yönetim Kurulu Üyeleri Haldun Işıklı, Haluk Kutlay ve Kasım Üzüm’ün bulunduğu toplantıda Söke OSB’de gelinen son durum ve faaliyetleri değerlendirildi.

Söke OSB’nin mevcut yönetimin 22 Nisan 2016 tarihinde göreve başladığını belirten Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke OSB’de büyük yol alındığını söyledi.

Göreve gelmelerinin ardından 3 adet toplam 2 Bin 540 m2 arazi alımı yapıldığını, Söke OSB’de bugüne kadar toplam 1 milyon 857 Bin 376 m2 arazinin kamulaştırıldığını belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; “22 Nisan 2016 tarihinden sonra 9 firmaya toplam 513 Bin 907 m2 sanayi parseli tahsisi yapıldı. Bu dönemde yapılan tahsis, toplam tahsisin yüzde 43’ünü oluşturmaktadır” dedi. Söke OSB’de 30 katılımcı firmanın olduğunu, 5 katılımcı firmanın bugün itibariyle üretimde olduğunu ifade eden Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Bugün itibariyle 8 firma inşaat aşamasında, 6 firma dolgu çalışmalarında, 8 firma proje aşamasında, 3 firma ise hazırlık aşamasında bulunuyor. Hazırlık ve Proje aşamasında olan 18 firmanın ağırlıklı olarak 2017 ve 2018 yılları içinde faaliyete geçmesini bekliyoruz” dedi.

“BUGÜN 450, BİRKAÇ YIL SONRA 4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM”

Söke OSB’nin bugün itibariyle faaliyette ve toplam 280 milyon TL’lik yatırımı olan 5 firmasıyla 450 kişiyi istihdam ettiğini belirten Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; “Söke OSB’de firmaların tamamının faaliyete geçmesiyle istihdam sayısının 4 Bin-4Bin 500 kişiye ulaşması öngörülüyor” dedi.

Söke OSB Yönetim Kurulu olarak gerçekleştirilen idari ve mali disiplin çalışmaları sayesinde göreve geldikleri tarihte katılımcılardan arsa tahsis, aidat ve gecikme faizi anlamında 4 milyon 831 Bin 462 TL alacaklarının bulunduğunu belirten Kurtbeyoğlu; bugün itibariyle arsa katılım avans ödemelerine ilişkin alacaklarının kalmadığını söyledi. Geçmiş yıllarda Halk Bank’tan alınan 10 milyon TL’lik kredinin göreve gelmelerinin ardından 7 milyon 134 Bin 722 TL’sinin ödendiğini ifade etti. Gecikme faizlerinden kaynaklı cüzi alacakların söz konusu olduğunu söyledi.

İdari ve mali disiplin çalışmaları neticesinde altyapı yatırımlarını gerçekleştirecek bütçe ve finansmanın sağlandığını belirten Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; 2017 yılı için 16 milyon TL’lik altyapı ve yatırım miktarının öngörüldüğünü söyledi. Gerçekleştirilen dolgu çalışmalarıyla ilgili oalrak da bilgiler veren Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Toplam 1.2 milyon ton yol dolgu işlerinin 540 Bin tonluk yani yüzde 45’lik kısmı 22 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılmıştır. Dolgu malzemeleri Söke Belediyesi’ne ait izinli Akçakonak Ocağı’ndan temin edilmektedir.

Söke OSB tarafından bugüne kadar yapılan ihalelerin en büyüğünün yükleme ve boşaltma istasyonu yapım işi olduğunu söyleyen Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; “Üstyapısı DDY tarafından yapılacak olan ve 1 milyon 200 Bin TL keşif bedelli yükleme boşaltma istasyonunun 600 Bin TL’lik kısmı GEKA tarafından desteklenecek. İltisak hattı için DDY ile protokol imzalandı. Yapım çalışmaları devam ediyor. Yükleme boşaltma istasyonu sadece OSB’ye değil, tüm bölgeye fayda sağlayacak bir projedir. Diğer taraftan OSB içinden gelen enerji nakil hattı da TEİAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde bedelsiz olarak sağlık koruma bandına alınacak” dedi.

Söke OSB yönetiminin tüm alımlarını ihale ve teklif usulü ile yaptığını belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Zaman zaman bu konuda eleştiriler alıyoruz. Biz gerekirse içeceğimiz suyu dahi ihaleyle alıyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz. Bu sayede sağlanan mali disiplinin ortaya çıkardığı sonuç ortadadır. Her zaman söylediğim bir şey var. Her şey yasaya uygun olarak yapıldığında hızlı hareket etmek mümkün. Bundan sonraki süreçte hem yatırımcılar, hem de biz hızlı olacağız” dedi. (İHA)