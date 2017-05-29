Söke OSB’de atık su ve yağmur suyu hattı yapımı başlıyor

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2017 yılını altyapı yatırım yılı olarak belirlemişti. Bu kapsamda daha önce altyapı çalışmalarında kullanılacak boru ve bacalar alınmış, iş sadece altyapı çalışmalarının yapılmasına kalmıştı.

Söke OSB atık su ve yağmursuyu hattının yapım işi için ihalesini yaptı. Yapılan ihalede 7 firmanın ihale dosyası aldığı, 5 firmanın teklif dosyası sunduğu belirtildi. İhalede yapılan değerlendirme sonucunda montaj yapım işinin, en uygun teklif veren Etüt Mimarlık firmasına ihale edildiği açıklandı.

Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; “OSB’de 4 Bin 850 metre atıksu, 6 Bin 150 metre yağmursuyu olmak üzere toplam 11 Bin metrelik atık su ve yağmursuyu hattının yapımı başlıyor. Boru ve baca montaj yapım işi ihalesini gerçekleştirdik. Kazı ve montaj işinin 3 ay içinde tamamlanması planlanmıştır. OSB’ye ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. (İHA)