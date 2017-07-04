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04 Temmuz 2017
Ekonomi, Söke

Söke OSB ve TARİŞ arasında yer tahsis sözleşmesi imzalandı

TARİŞ’e, Söke Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer tahsisini gerçekleştiren sözleşme taraflar arasında imzalandı. Söke OSB’de kendisine tahsis edilen 25 bin 534 metrekarelik arazide tesisleşmesini yapacak olan TARİŞ, 2018 yılında tesislerini burada faaliyete geçirmeyi hedefliyor.
Söke OSB binasında gerçekleştirilen imza törenine Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Kutlay, Haldun Işıklı ve Kasım Üzüm, TARİŞ Söke 131 No.lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer ve Söke TARİŞ yetkilileri katıldı.
İmza töreninde açıklama yapan Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; “İlçemiz ve bölgemizin önemli kurumlarından biri TARİŞ’le tahsis sözleşmemizi imzalayacağız. Uzun süredir bugünü bekliyorduk. Daha önce görüşmelerimiz oldu, mutabakata varıldı. Dileğimiz odur ki, TARİŞ de diğer yatırımcılarımızla birlikte kısa süre içerisinde Söke OSB’deki yatırımını gerçekleştirir, yeni istihdam alanları yaratır” dedi.
Söke OSB’nin ilk katılımcılarından olmalarına rağmen şimdiye kadar yer tahsis sözleşmesi aşamasına gelinemediğini belirten TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer; “Hedefimiz 2018 yılında OSB’de işletmemizi açmak. Tüm üretici camiamıza ve memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Söke OSB ve TARİŞ arasında yer tahsis sözleşmesi imzalandı. (İHA)

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