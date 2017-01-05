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05 Ocak 2017
Siyaset, Söke

Söke MHP çalışmalarını değerlendirdi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı’nda yaklaşık iki ay göreve atanan yönetim kurulu, düzenlediği basın toplantısında geride kalan çalışma sürelerini değerlendirdi.
Geride kalan sürede Hilal Ayyıldız Ateş Başkanlığı’nda İlçe Kadın Kolları Teşkilatının kuruluşunu tamamladıklarını ifade eden MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk; “27 Kasım 2016 tarihinde yaklaşık 15-20 yıldır bu kadar geniş katılımlı yapılamayan ‘MHP Aydın İl İstişare Toplantısının’ ilkine ev sahipliği yaparak Söke’mizin önemine katkı sağlamaya çalıştık. Kamuoyunda “kopma, küslük ayrılık” gibi isimlendirilen oluşumlara engel olmak ve de Söke’mizde MHP güçlü kılabilmek uğruna, bu partiye geçmişte emeği geçmiş ve hizmet etmiş farklı fikirlere sahip birçok arkadaşımızı bizzat ziyaret ederek yeni dönemde fikir ve katkılarını almaya çalıştık. Dün itibarı ile 181 yeni üye kaydını gerçekleştirerek, partimizi Söke’mizde daha güçlü kılmak uğruna bir çalışmaya imza attık” dedi.
2014 yerel seçimlerinin ardından 33 ayın geride kaldığını belirten MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Söke’den yaklaşık aylık 3 milyon, 33 aylık sürede yaklaşık 100 milyon TL aldığı para karşılığında Söke’ye yeterince yatırım yapmamasını eleştirdi.{CAPTION}

Aydın BŞB’nin Söke’ye bugüne kadar sadece 7 milyon TL civarında yatırım yaptığını belirten Öztürk; geri kalan yaklaşık 90 milyon TL’nin ne olduğunu sordu. Öztürk; “Söke’de gerçekleşen icraatlara bakıyoruz; büyükşehir tarafından yapılan yaklaşık 5 km’lik bir yol yenileme çalışması, bazı dış mahallerimizde birkaç yeni su kuyusu ve yenileme çalışması, Söke belediyesi tarafından yapılan yaklaşık 6.000 metrekarelik parke taşı döşemesi, Yenikent mahallesindeki derenin görüntü düzenlemesi, 14 civarı park ve yeşil alan çalışması, Fevzipaşa mahallesindeki Alfa konutları ile ilgili zemin çalışması, yargı kararı ile yıkımı kesinleşen, şehir içi çay üstü iş yerlerinin bir türlü tamamlanamayan mezbelelik görüntüsü, bekleneninden çok düşük ve sonucu hukuk belirsizliği olan yeni iş yerlerinin yapım çalışmaları” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliği konusundaki tavrına da değinen Başkan Veysel Öztürk; “MHP ve bilge liderimiz mevcut iktidara gelin anayasayı birlikte yapalım demiştir. Çünkü oynanan oyunun boyutu çok ciddi ve gelinen nokta amiyane tabirle bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. Mevcut iktidar zaten masa ortağı terör örgütünün TBMM temsilcisi HDP’den istediği başkanlık ve yeni anayasayı, Ülkenin bölünmesi uğruna da olsa onlardan almıştı, biz buna engel olduk” şeklinde konuştu. (İHA)

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