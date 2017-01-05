Söke MHP çalışmalarını değerlendirdi

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Aydın BŞB’nin Söke’ye bugüne kadar sadece 7 milyon TL civarında yatırım yaptığını belirten Öztürk; geri kalan yaklaşık 90 milyon TL’nin ne olduğunu sordu. Öztürk; “Söke’de gerçekleşen icraatlara bakıyoruz; büyükşehir tarafından yapılan yaklaşık 5 km’lik bir yol yenileme çalışması, bazı dış mahallerimizde birkaç yeni su kuyusu ve yenileme çalışması, Söke belediyesi tarafından yapılan yaklaşık 6.000 metrekarelik parke taşı döşemesi, Yenikent mahallesindeki derenin görüntü düzenlemesi, 14 civarı park ve yeşil alan çalışması, Fevzipaşa mahallesindeki Alfa konutları ile ilgili zemin çalışması, yargı kararı ile yıkımı kesinleşen, şehir içi çay üstü iş yerlerinin bir türlü tamamlanamayan mezbelelik görüntüsü, bekleneninden çok düşük ve sonucu hukuk belirsizliği olan yeni iş yerlerinin yapım çalışmaları” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliği konusundaki tavrına da değinen Başkan Veysel Öztürk; “MHP ve bilge liderimiz mevcut iktidara gelin anayasayı birlikte yapalım demiştir. Çünkü oynanan oyunun boyutu çok ciddi ve gelinen nokta amiyane tabirle bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. Mevcut iktidar zaten masa ortağı terör örgütünün TBMM temsilcisi HDP’den istediği başkanlık ve yeni anayasayı, Ülkenin bölünmesi uğruna da olsa onlardan almıştı, biz buna engel olduk” şeklinde konuştu. (İHA)