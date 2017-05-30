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30 Mayıs 2017
Söke

Söke mesire alanına kavuşuyor

Söke eksikliğini duyduğu mesire alanına kavuşuyor. Söke Belediyesi tarafından çalışmalarına hız verilen Güllübahçe Mesire alanı Temmuz ayı başında açılacak.
Söke’ye bağlı Güllübahçe Mahallesi’nin Turunçlar Mevkii’nde projelendirilen mesire alanı, Söke’de önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Söke’nin turizm alanlarından biri olan Güllübahçe Mahallesi’nde Priene Antik Kenti’nin yakınlarında, şelale adı verilen yerin karşısında bulunan yeşil alan yapılan çalışmayla mesire alanına dönüştürülüyor. Yapımı devam eden mesire alanı projesi 2 Bin 413 m2’lik bir alanı kapsıyor. İçinde gölet, suyolları, piknik ve spor alanı, perguleler, çocuk oyun alanı, yöresel ürün satış alanının yer alacağı mesire alanında Söke Belediyesi kuruluşu LİMA tarafından işletilecek tesis de yer alacak. Proje bölge halkına ve çevreden gelen vatandaşlara hizmet edecek bir piknik alanı olarak tasarlanıyor. Sökeliler başta olmak üzere bölge halkına hitap edecek mesire alanı; Priene ve çevre güzergahı kullanan yerli ve yabancı turistlerin de ilgi göstermesi bekleniyor.
Güllübahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Akgüneş Güllübahçe’ye kazandırılan mesire alanı için Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve ekibine teşekkür etti, memnuniyetini dile getirdi.
Çalışmaları yakından takip eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Güllübahçe özellikle Turunçlar mevkii bizim çok önemsediğimiz bir yer. İlçemizde uygun gördüğümüz alalarda turizm hizmet edebilecek, halkımız başta olmak üzere yerli ve yabancı konuklarımızın faydalanabileceği sosyal alanlar yaratmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ve bölge halkımızın rahatlıkla piknik yapabilecekleri bir alan olacak. Ramazan ayı sonrasında açılışını hedefliyoruz. Güllübahçe dolayısıyla Sökemiz güzel bir mekan kazanacak diye düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)

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