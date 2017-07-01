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01 Temmuz 2017
Kültür Sanat, Söke

Söke Kent Müzesi İspanya ve Letonyalı konuklarını ağırladı

Söke’nin geçmişini geleceğe taşıyan Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi, yerli ve yabancı konuklarının akınına uğruyor.
Söke Kent Müzesi’ne dönüşerek kapılarını 24 Mayıs’ta ziyaretçilerini açan Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi bu kez de İspanya ve Letonyalı konuklarını ağırladı.
Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesinin konuğu olarak İspanya’dan gelen Dr. Gregorio Blenco Martin ve Letonya’dan gelen Dr. Dagnia Deimate Hartmane, Söke’nin geçmişinden günümüze ulaşan objeleri görme ve tanıma fırsatı buldu.

Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi eğitimcilerinden Gülçin Gülal ve Söke Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant’ın eşlik ettiği yabancı konuklara müze sorumlusu Cevdet Üzüm tarafından rehberlik edildi.
Ziyaretçiler müzeye hayran kalırlarken, bir sonraki programlarını iptal ederek zamanlarının büyük bölümünü müzeyi gezerek geçirdiler.

Söke’de keyifli bir gün geçiren konuk heyet gelecek yıl Nisan ayında Söke’ye gelecek öğrencilerine mutlaka müzeyi ziyaret etmelerini önereceklerini dile getirdiler. (İHA)

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