Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
19 Haziran 2017
Söke

Söke Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Toplantısına Katıldı

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 22. Genel Kurul toplantısı Tekirdağ Süleymanpaşa Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısına Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan da katıldı. İki gün süren genel kurul toplantısında Prof. Dr. İ. Melih Baş tarafından “Kent Konseylerinin Yerel Yönetimlerde Ekonomiye Katkıları”, Av. Bülent Kaçar ve Göksal Çiğdem tarafından “ÇED Süreci”, Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından “Kentleşme Politikası” konularında sunumlar gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarının da yapıldığı Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantına katılan Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; “gerçekleştirilen toplantı katılımcılar bakımından oldukça faydalı geçti. Sonuç bildirgesinde öne çıkan bazı konu başlıklarını Söke Kent Konseyi olarak uyguluyor ya da hazırlık çalışması içinde olduğumuzu gördük. Bu da bizi Söke Kent Konseyi olarak doğru çalışmalar ortaya koyduğumu görmemiz açısında memnun etti” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Valilerden Söke’nin tarihi Rum köyü Doğanbey’e sürpriz ziyaret
Share

BENZER HABERLER

İNCİ’DEN ÖZMEN’E CEVAP

İNCİ’DEN ÖZMEN’E CEVAP

Kuşadası’nda anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi

Kuşadası’nda anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi

Efeler’de En Baba Bisiklet Turu

Efeler’de En Baba Bisiklet Turu

“AVUKATLARIN SESİ KESİLİRSE, YURTTAŞLARIN DA NEFESİ KESİLİR”

“AVUKATLARIN SESİ KESİLİRSE, YURTTAŞLARIN DA NEFESİ KESİLİR”

BÜYÜKŞEHİR, ATA’YA SAYGISIZLIĞA “DUR” DEDİ

BÜYÜKŞEHİR, ATA’YA SAYGISIZLIĞA “DUR” DEDİ

EFELER’DE ARAÇ KUNDAKLANDI

EFELER’DE ARAÇ KUNDAKLANDI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 06/20 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 26°C. Rüzgâr KD, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 06/20 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 14°C. KKB rüzgâr D değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5203

  • Euro

    3,9289

  • BIST

    99.332

  • Altın

    140,9321

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE