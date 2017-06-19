Söke Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Toplantısına Katıldı

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 22. Genel Kurul toplantısı Tekirdağ Süleymanpaşa Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısına Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan da katıldı. İki gün süren genel kurul toplantısında Prof. Dr. İ. Melih Baş tarafından “Kent Konseylerinin Yerel Yönetimlerde Ekonomiye Katkıları”, Av. Bülent Kaçar ve Göksal Çiğdem tarafından “ÇED Süreci”, Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından “Kentleşme Politikası” konularında sunumlar gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarının da yapıldığı Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantına katılan Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; “gerçekleştirilen toplantı katılımcılar bakımından oldukça faydalı geçti. Sonuç bildirgesinde öne çıkan bazı konu başlıklarını Söke Kent Konseyi olarak uyguluyor ya da hazırlık çalışması içinde olduğumuzu gördük. Bu da bizi Söke Kent Konseyi olarak doğru çalışmalar ortaya koyduğumu görmemiz açısında memnun etti” dedi. (İHA)