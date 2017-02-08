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08 Şubat 2017
Söke

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’ndan Bağarası’nda Halk Toplantısı

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu vatandaşla buluşma programı kapsamında gerçekleştirdiği halk toplantılarına Bağarası ile devam etti.
Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen toplantıda Kaymakam Kurtbeyoğlu, mahalle sakinleri, muhtarlar ve çeşitli kurum temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.
Halk toplantısında Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ile birlikte daire müdürleri de yer aldı. Geeln talep ve sorunları titizlikle değerlendiren Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, sorunların çözülmesi yönünde beraberindeki daire müdürlerine talimat verirken, zaman içinde çözülebilecek sorun ve talepleri ise bir bir not aldı. (İHA)

 

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