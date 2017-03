Söke Kadın Meclisi’nden 8 Mart Açıklaması

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili açıklama yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün doğuşu ile ilgili tarihsel bilginin paylaşıldığı açıklamada 8 Mart’ın dünya kadınlarının eşitlik, özgürlük ve daha huzurlu yaşama isteklerini dile getirdikleri çok özel bir gün olduğu vurgulandı.

Kent Konseyi’nin hizmet verdiği Nuhbey Konağı’nda yapılan basın toplantısında Kadın Meclisi adına açıklamayı Muradiye Akçavlı yaptı. Açıklamada; “Yılın sadece bir günü kadınları hatırlamak onların aile ve toplum üzerindeki değerlerini ön plana çıkartmakla, kadınların hak ettikleri kazanımlarla ödenmiş olmaz. Kadınlara eğitim, sağlık, siyaset ve toplumun her alanında özgür ve aktif olarak görev almalarına fırsat verilmelidir. Atatürk Cumhuriyet’in ilanından 9 Ay önce Şubat 1923’te şöyle demiştir. ‘Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse, sosyal toplum felçlidir.’ Atatürk Çağdaş bir düşüncenin ürünü olan bu sözleriyle kadının toplumdaki yerini tanımlamıştır. Daha uygar sağlıklı bir toplum ve Dünya barışı için kadınlara her zaman çok büyük ihtiyaç vardır. Kadınlara verilmiş olan bu güne saygı duymalı ve onlara sadece bir günde değil her zaman gereken değeri vermeliyiz. Eğer bir milletin kadınları güçlüyse o millette güçlüdür. Tüm kadınlarımız en üst seviyelere layıktır. Sosyal ekonomik hayatın her alanında fedakârlık gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza hak ettikleri değeri vermeliyiz” ifadelerine yer verildi. (İHA)