Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
07 Mart 2017
Güncel, Söke

Söke Kadın Meclisi’nden 8 Mart Açıklaması

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili açıklama yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün doğuşu ile ilgili tarihsel bilginin paylaşıldığı açıklamada 8 Mart’ın dünya kadınlarının eşitlik, özgürlük ve daha huzurlu yaşama isteklerini dile getirdikleri çok özel bir gün olduğu vurgulandı.
Kent Konseyi’nin hizmet verdiği Nuhbey Konağı’nda yapılan basın toplantısında Kadın Meclisi adına açıklamayı Muradiye Akçavlı yaptı. Açıklamada; “Yılın sadece bir günü kadınları hatırlamak onların aile ve toplum üzerindeki değerlerini ön plana çıkartmakla, kadınların hak ettikleri kazanımlarla ödenmiş olmaz. Kadınlara eğitim, sağlık, siyaset ve toplumun her alanında özgür ve aktif olarak görev almalarına fırsat verilmelidir. Atatürk Cumhuriyet’in ilanından 9 Ay önce Şubat 1923’te şöyle demiştir. ‘Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse, sosyal toplum felçlidir.’ Atatürk Çağdaş bir düşüncenin ürünü olan bu sözleriyle kadının toplumdaki yerini tanımlamıştır. Daha uygar sağlıklı bir toplum ve Dünya barışı için kadınlara her zaman çok büyük ihtiyaç vardır. Kadınlara verilmiş olan bu güne saygı duymalı ve onlara sadece bir günde değil her zaman gereken değeri vermeliyiz. Eğer bir milletin kadınları güçlüyse o millette güçlüdür. Tüm kadınlarımız en üst seviyelere layıktır. Sosyal ekonomik hayatın her alanında fedakârlık gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza hak ettikleri değeri vermeliyiz” ifadelerine yer verildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke’de çırçır işletmecileri pamuk sektörün sorunlarını görüştü

Share

BENZER HABERLER

Başak Koleji Türkiye yarı finallerinde

Başak Koleji Türkiye yarı finallerinde

Atatürk için yola çıkan bisikletçi kadınlardan Özakcan’a ziyaret

Atatürk için yola çıkan bisikletçi kadınlardan Özakcan’a ziyaret

Efeler’de Çanakkale Şehitlerini Anma At Yarışları yapılacak

Efeler’de Çanakkale Şehitlerini Anma At Yarışları yapılacak

Didimli öğretmeni AKUT kurtardı

Didimli öğretmeni AKUT kurtardı

AYDINSPOR TOKAT DEPLASMANINA GİDİYOR

AYDINSPOR TOKAT DEPLASMANINA GİDİYOR

Ayvalık’ta deve güreşleri bahar havasında gerçekleşti

Ayvalık’ta deve güreşleri bahar havasında gerçekleşti

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6798

    • Euro

      3,8910

    • BIST

      90.814

    • Altın

      144,1350

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE