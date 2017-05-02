Söke İşletme Fakültesinde gençlik festivali

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi tarafından Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, Söke Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası, SÖGİAD ve Novada Outlet Söke’nin katkılarıyla gençlik festivali düzenlendi.

Festival programı başlarken, 2-3 Mayıs tarihlerinde iki gün sürecek festival çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. İki gün boyunca öğle saatlerinde başlayan festival etkinlikleri akşam saatlerine kadar devam edecek. Festival kapsamında futbol, tavla, masa tenisi, basketbol, satranç, fotoğraf gibi dallarda yarışmalar gerçekleşecek. İşletme Fakültesi önündeki etkinlik alanı sanat atölyeleri, satış stantları, DJ. performansları ile Manifesto ve Baskın adlı müzik gruplarının konseri ile şenlenecek. Etkinlikte üniversite öğrencileri tarafından halk oyunları ve modern dans gösterileri de yapılacak.

Gençlik Festivalinin açılışında Söke ilçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Fatma Neval Genç de bulundu. Dekan Fatma Neval Genç yaptığı açılış konuşmasında etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese ve katkı sağlayan başta Kaymakamlık ve Söke Belediyesi olmak üzere kurumlara teşekkür etti. Kaymakam Kurtbeyoğlu ve Başkan Toyran festival alanında öğrencilerle sohbet ederlerken, alanda açılan stantları da gezmeyi ihmal etmedi. (İHA)