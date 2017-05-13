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13 Mayıs 2017
Söke, Spor

Söke İşletme Fakültesi Bisiklet Topluluğu Kuruldu

Her geçen gün bisiklet gönüllülerinin sayısı artarken, Söke’deki bisiklet gruplarına bir yenisi eklendi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Bisiklet Topluluğu oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından üniversiteye gönderilen bisikletler üniversiteli gençlerin kullanımına sunuldu. Söke İşletme Fakültesi Bisiklet Topluluğu bundan böyle bireysel olarak etkinlikler gerçekleştirdiği gibi, diğer bisiklet topluluklarının etkinliklerine de katılacak. Bisikletli gençler Söke ve çevresindeki tarihi ve doğal güzellikleri daha yakından tanıma fırsatı da bulacak. Üniversiteli bisikletçilerin ilk turunda güzergaj tarihi Rum Evlerinin bulunduğu Kemalpaşa Mahallesi oldu.
Söke’de eğitim gören öğrencilerin yaşadıkları ve eğitim gördükleri kenti yakından tanımaları için bisikletlerin önemli olduğunu söyleyen Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç; “Oluşturduğumuz bisiklet grubu ile başta Söke ve çevredeki tarihi ve doğal alanları gitmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Söke’nin kent kimliğinde önemli bir yeri olan Kemalpaşa Mahallesi’ni seçtik. Bisiklet topluluğumuzun etkinlikleri ve bisiklet turları önümüzdeki süreçte giderek artacak” dedi.
Dekan Genç; bisiklet topluluğuna destek veren Söke Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu, Sökeli bisikletçi Hakan Sarızeybek’e özellikle teşekkür etti. (İHA)

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