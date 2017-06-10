Söke Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi onur konuğunu ağırladı



Çocukluğunun geçtiği evde kendisi adına hazırlanan bir odada gelinliğini ve gelinliği ile çekilen fotoğrafını gören Güngör Pura göz yaşlarına hakim olamadı. Alt katı Çocuk Oyuncakları Müzesi, üst katı ise Söke Kent Müzesi’ne dönüşen TC Kültür Bakanlığı Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi, geçmişi geleceğe taşıyor. Anne ve babasının ismini taşıyan, 1994 yılında Söke Belediyesi’ne kendisinin bağışladığı evin tam anlamıyla müzeye dönüştüğünü gören Güngör Pura duygulu anlar yaşadı.Çocukluğunun geçtiği evde kendisi adına hazırlanan bir odada gelinliğini ve gelinliği ile çekilen fotoğrafını gören Güngör Pura göz yaşlarına hakim olamadı.Alt katı Çocuk Oyuncakları Müzesi, üst katı ise Söke Kent Müzesi’ne dönüşen TC Kültür Bakanlığı Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi, geçmişi geleceğe taşıyor.

Yeniden düzenlenerek geçtiğimiz günlerde kapılarını yeniden halka açan Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi adeta onur konuğunu ağırladı.

Anne ve Babası Fatma ve Suat Orhon’un adını taşıyan Söke Kent Müzesi’ni ziyaret eden Güngör Pura, yeni düzenlenen müzeyi gezdi.

Söke Belediyesi’ne bağışladığı konağın restore edilmesi ve Kent Müzesi’ne dönüştüren yeni düzenlemesinin ardından ilk kez gezen Güngör Pura, bu ziyaretinde mutlu ve duygulu anlar yaşadı.

Sökeli hayırsever Güngör Pura; “Anne, Babam ve kardeşlerimle çocukluğumun geçtiği evin değerlendirilmesi böyle güzelleşmesi çok büyük mutluluk. Müzenin tekrar yeni içerikle açılmasından dolayı emeği geçenlere ve Söke Belediye Başkanı sayın Süleyman Toyran’a teşekkür ederim” dedi.

(İHA)