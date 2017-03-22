Söke Emniyet Müdürü Haşimoğlu’ndan oda ziyaretleri

Söke İlçe Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu, Söke Ziraat Odası’nı ziyaret etti.

Kısa bir süre önce Söke’deki görevine başlayan Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu, kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor. Ziyaret noktalarından bir de Söke Ziraat Odası oldu. Haşimoğlu’nu Ziraat Odası ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, Meclis Başkanı Yılmaz Özel ve meclis üyeleri karşıladı. Söke İlçe Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleri ile Söke’yi yakından tanımaya çalıştığın belirtti.

Haşimoğlu Van’ın Başkale ilçesinde görev yapmaktayken Söke İlçe Emniyet Müdürü olarak Söke’ye atanmış, Şubat ayı başında Söke’deki görevine başlamıştı. (İHA)