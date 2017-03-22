Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
22 Mart 2017
Söke

Söke Emniyet Müdürü Haşimoğlu’ndan oda ziyaretleri

Söke İlçe Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu, Söke Ziraat Odası’nı ziyaret etti.
Kısa bir süre önce Söke’deki görevine başlayan Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu, kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor. Ziyaret noktalarından bir de Söke Ziraat Odası oldu. Haşimoğlu’nu Ziraat Odası ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, Meclis Başkanı Yılmaz Özel ve meclis üyeleri karşıladı. Söke İlçe Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleri ile Söke’yi yakından tanımaya çalıştığın belirtti.
Haşimoğlu Van’ın Başkale ilçesinde görev yapmaktayken Söke İlçe Emniyet Müdürü olarak Söke’ye atanmış, Şubat ayı başında Söke’deki görevine başlamıştı. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke Belediyesi Serçin yıldızını bir kez daha parlatacak
Share

BENZER HABERLER

SAMİ NALINCI’DAN “SU HAYATTIR” KİTABI

SAMİ NALINCI’DAN “SU HAYATTIR” KİTABI

Söke’de Çanakkale şehitleri anma töreni

Söke’de Çanakkale şehitleri anma töreni

Söke’de Metruk Evde Yangın

Söke’de Metruk Evde Yangın

Söke Belediyesi Çanakkale Zaferi ve şehitleri unutmadı

Söke Belediyesi Çanakkale Zaferi ve şehitleri unutmadı

Söke’de şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

Söke’de şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

Söke’de çevre gönüllüleri bir araya geldi

Söke’de çevre gönüllüleri bir araya geldi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Çarşamba 03/22 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 8°C.
Açık
Çarşamba 03/22 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 8°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6182

  • Euro

    3,9069

  • BIST

    89.351

  • Altın

    145,3446

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE