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24 Mart 2017
Söke

Söke Emekli Meclisi’nden yaşlılar için tal epler

Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi, yaşlılara yönelik stratejiler ve projeler üretilmesi istendi.
Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Ömriye Demirkol ve Emekli Meclisi yönetimi, Emekli-Sen Başkanı Celal Gümüş’ün bulunduğu basın toplantısında açıklamayı Emekli Meclisi adına Başkan Yardımcısı Sevgi İnal yaptı.
Açıklamada; “Canlıların ortak özelliklerini sayarsak, kısaca; doğar, büyür, gelişir, (çoğalır) ve ölür deriz. Yaşlanma Dünyada ve Ülkemizde ayrıcalıksız her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan bir süreçtir. Süreğen ve evrensel bir süreç olan yaşlanmadan hiçbirimizin azade olmadığımızı bilmemiz gerekir. İşte 18-24 Mart tarihleri arası ‘Yaşlılar Haftası’ olarak ve Yaşlılarımıza hak ettikleri şekilde davranmamızı sağlamaya yönelik farkındalık yaratma amaçlı olarak değerlendirilmektedir. Biz Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi olarak; Yaşlılarımızın Dün ile Bugün arasında kültürel bir köprü olduğunu, Kültürel değerlerimizin yarınlara taşınmasında en önemli varlıklarımız olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de ‘Yaşlılar Haftası’nda: Her yaştaki ama özellikle gençlerimizin, kamu ve yerel yönetimlerdeki yetkililerimizin aşağıdaki konularda strateji oluşturmalarını, projeler üretmelerini istiyor, bekliyoruz” denildi.
Açıklamada; “Yaşlılara bilgi ve deneyimlerini genç kuşaklara aktarma olanağı verilmeli.Ortak alanlar oluşturulmalı. Yaşlıların kendileriyle ilgili alanlarda söz sahibi olabilmeleri, edinimlerini geliştirme olanağı sağlanmalı. Yaşlıların öğrenme süreçleri desteklenmeli, el işleri ve el sanatları, iş uğraşı terapisi okuma-yazma, Bilgisayar kullanma ve Hobi kurslarının açılması yaygınlaştırılmalı. Yaşlılar kamuda ve yerel yönetimlerde var olan Sosyal, Kültürel ve Eğitsel kaynaklardan yararlandırılmalı. Yaşlılar hastalıklardan korunmaları ve evde bakım başta olmak üzere sağlık hizmetlerinden kolaylıkla yararlanmaları sağlanmalı. Sosyal devlet anlayışı içinde maddi gelir koşulları iyileştirilerek, muhtaçlıklarının önüne geçilmeli. Özel sektör ve kamu sektöründe 65 yaş üzerinde çalışanlara yer verme, yarı zamanlı çalışma koşullarının oluşturulması sağlanmalı. Fiziksel, cinsel, zihinsel istismarlarının önüne geçilen güvenli bir çevrede yaşamaları sağlanmalıdır. Sağlıklı yaşlanma konusunda, toplumda farkındalığın arttırılması sağlanmalı. Bu hususlarda; Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Valilikler, TRT ve Yazılı-Görsel Medya, Sivil Toplum Kuruluşlarını ortak çalışmaya davet ederek yaşlılarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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