Söke Demirciler Odası geleneği bozmuyor

Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası’nın 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği aşure ve tavuklu pilav geleneği bu yıl da bozulmadı.

Söke Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen aşure etkinliğine İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Jandarma Komutanı Yzb. Gökhan Kurgan başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sanayi sitesi esnafları ve meslek odası yöneticileri katıldı.

21 yıl önce başlatılan geleneği yaşatmak arzusunda olduklarını söyleyen Söke Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu; “Aşure günü nedeniyle sanayi esnafımız ustası ve çırağı ile bir araya geliyor. Ayrıca Protokol üyelerimizi de sanayimizde ağırlamak bizler için ayrı bir onur. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğin her yıl artarak sürmesini diliyoruz” dedi. (İHA)