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23 Mayıs 2017
Söke

Söke Belgeselinin gala gösterimi yapıldı

Söke Bir Başka Güzel Projesi kapsamında Söke Belgesel filminin gala gösterimi yapıldı. Yönetmen ve yapımcılığını Selami Taner, görüntü yönetmenliğini ise Teoman Zelvi’nin yaptığı Söke Belgeseli gala gösterimi Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi.
Gösterime Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nejat Sağel başta olmak üzere davetliler katıldı.
Söke’nin başta doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra ekonomik yapısı ve diğer özelliklerinin aktarıldığı film beğeni topladı. Söke Kaymakamlığı, Söke Belediye Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından destek verilen belgesel filminin gösteriminin ardından Filmin teknik ekibine teşekkür belgeleri verildi. Söke Belgeseli’nin yönetmeni Selami Taner, Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’a katkıları için teşekkür ederek, plaket takdim etti. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’da Söke’ye kazandırdığı başarılı çalışmadan ötürü Selami Taner ve tüm belgesel ekibini kutlayıp, Selami Taner’e Sökeliler adına plaket takdim etti. (İHA)

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