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04 Mayıs 2017
Söke

Söke Belediyesi’nden hatırlatma

Söke Belediyesi 2017 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ücretlerinin birinci taksit ödemeleri konusunda hatırlatmada bulundu.
2017 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi birinci taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs 2017 olduğu belirtildi. Vatandaşların ödemelerini kredi kartı ile yapılabileceği ayrıca Word özellikli kredi kartlarına 2+1 taksit imkanından yararlanabilecekleri ifade edildi.
Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada ödemelerin Söke Belediyesi veznelerinden yapılabileceği gibi www.soke.bel.tr internet adresi e-belediye linki üzerinden, Söke PTT 227 678 no.lu posta çeki hesabına veya Vakıfbank TR 71 0001 5001 5800 7292 2966 74 IBAN numaralı hesabına yapılabileceğini duyuruldu. (İHA)

 

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