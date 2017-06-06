Söke Belediyesi Yaz Okulu kayıtlarına yoğun ilgi

Söke Belediyesi yaz okulu kayıtları başladı. Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılacak yaz okulu kurslarında kayıtlar 1 Haziran itibariyle başlarken, 15 Haziran 2017 tarihine kadar kabul edilecek.

Kayıtlar Bedesten Kurs Merkezi’nde alınıyor. Kayıtlar için ilk günden yoğunluk başlarken, kayıtların kontenjan ile sınırlı olduğu hatırlatılıyor. Yaz Okullarının yeni dönem kayıtlarına ilgi daha ilk kayıt gününde kendisini hissettirdi. Şu ana kadar ilk beş günde kayıt sayısı 800’ü buldu. 7-14 yaş arasında çocuklara yönelik gerçekleştirilecek olan ücretsiz kursların kayıtları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleşecek Söke Belediyesi yaz okulunda İngilizce, Almanca Bilgisayar, Resim, Ebru, Basketbol, Futbol, Anlayarak Hızlı Okuma, Drama, Gitar, Jimnastik, El Becerileri, Zeka Oyunları, Bale, Modern Dans, Anadolu Ateşi, Modern Folklor, Ses Eğitimi, Tiyatro eğitimleri verilecek.

Yaz Okulu kursları sadece Söke merkezde değil Sazlı, Sarıkemer, Bağarası, Yeidoğan ve Güllübahçe mahallelerinde de açılacak. (İHA)