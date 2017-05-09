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09 Mayıs 2017
Söke

Söke Belediyesi sivrisinek mücadelesinde vatandaştan destek bekliyor

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri sivrisinek mücadelesine devam ediyor.
Sivrisineklerin üremelerini önlemek üzere özel larva ekipleri oluşturan Söke Belediyesi, konuyla ilgili vatandaşların da desteğini bekliyor. Vatandaşlardan gelecek şikayetleri değerlendirecek olan ilaçlama timleri, sivrisineklerin üreme noktalarını kurutacak.
Sıcak havalar daha da bastırmadan vatandaşlardan yaşadıkları yerlerde sivrisinek yoğunluğu görmeleri halinde kendilerini aramalarını bekleyen Söke Belediyesi, çalışmalarını yoğunlaştıracak. Vatandaşlar, Söke Belediyesi’nin 444 21 93 numaralı hattını arayarak şikayetlerini direkt olarak iletebilecek.
Vatandaşla beraber bir mücadele sürdürmeyi hedeflediklerini kaydeden Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Barış Değer, “Sivrisinek sorunu yaşayan vatandaşların ihbar etmesi üzerine özel ekiplerimiz adrese giderek çevresinde sivrisinek üreme noktasını tespit edecek. Vatandaşlardan sivrisineklerin üreme noktaları olan durgun suların yaratılmaması konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Adrese gelen ekiplerimize de yardımcı olarak mücadeleye katkı sağlamalarını diliyoruz” dedi. (İHA)

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