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18 Şubat 2017
Söke

Söke Belediyesi, Koyuncuoğlu Pasajı’nda yıkımı başlattı

Söke’nin tam ortasından geçen çayın üzerine kurulan ve yaklaşık 49 yıl Söke’ye hizmet veren dükkanların yıkımı için geri sayım başladı. Koyucuoğlu Pasajında yıkım öncesinde hurdaların ve mekanların dış aksamlarının söküm işlemi hızlanırken, iş makinalarının hafta sonunda mekanların yıkımına başlayacağı belirtildi.
Yıllardır her seçim dönemlerinde tüm adayların vaatleri arasında yer alan, Söke halkı için hasretle belenen projelerin başında gelen Söke Çayı Projesi’nin başlangıcı olarak gösterilen dükkanların yıkımı; Söke için adeta milat. Söke’nin göbeğinde bulunan ve bakımsızlığı ile dikkat çeken çayüstü dükkanlarının yıkılması merakla beklenirken, çayüstündeki hareketlilik Söke’de heyecan yarattı.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Yıllardır Söke’ye mal olmuş, 40 senelik geçmişi olan 106 tane mekan ama geldiğimiz gün itibariyle Söke’ye yakışmayan mekanlar. 2006 yılında yıkım kararı çıkmış ancak bugüne kadar uygulanmamış. Yıkım için işin sonuna geldik. Yıkımı ilk gündeme getirdiğimizde, yıkılması yıllarca konuşulan mekanların yıkımına birçok arkadaşımız karşı çıktı. Burada kimseyi yerinden ve ekmeğinden etme düşüncesi içinde olmadığımızı ifade etti. Söke Çayı ve üzerinin bu şekilde Söke’ye yakışmadığını da ifade ettik. Hafta sonunda yıkımın büyük bir bölümü gerçekleşecek. Söke Çayı bizim önemsediğimiz bir projenin başlangıç noktası. Merkezde Söke Çayı gibi bir deşarj alanının bulunması, Kuşadası ve Didim Karayolu arasında en kestirme yol olması bir avantaj olarak görüyoruz. Düzenlemeyi planladığımız, peyzaj çalışması ile görsel bir güzellik katmayı düşündüğümüz ve Söke’nin çarşı merkezi olarak çayın iki yüzünü planladığımız bir alan burası. Gerçekleşmesi ne kadar sürer bilemiyorum ama başlanması bile işin yarısının tamamlanması diye düşünüyorum. İnşallah yıkımın tamamlanmasının ardından Söke’nin asıl nefes aldığını, nasıl güzel bir mekana kavuştuğu ortaya çıkacak. Çok eleştirildi, tenkit aldı ancak yıkım için işin sonuna geldik. Söke’ye hayırlı olsun diyorum” diye konuştu. (İHA)

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