Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
21 Haziran 2017
Söke

Söke Belediyesi bayram öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Söke Belediyesi Semt Evleri tarafından yürütülen giysi ve eşya toplama kampanyasında toplanan giysiler bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerinin sevinci oldu.
Kampanya kapsamında toplanan giysiler belediye meydanında açılan stantlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Sadece kullanılmış değil çeşitli firmalardan hiç kullanılmamış etiketi üzerinde giysilerin de bulunduğu stantta, ücretsiz dağıtılan giysiler vatandaşların yüzünü güldürdü. Giysi Bank Giysi Dağıtım Noktası’nın Cuma akşamına kadar açık kalacağı belirtildi.
Manevi duyguları en üst düzeyde yaşandığı Ramazan ayında Söke Belediyesi olarak vatandaşa katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Semt Evlerimiz aracılığıyla hayırsever vatandaşlarımızda toplanan ihtiyaç fazlası, kullanılmayan giysileri topladık. Giysi Bank stantlarında temiz, ütülü bir şekilde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayında, bayram öncesi vatandaşlarımızı mutlu etmekten, bizlerde çok mutluyuz” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Toplantısına Katıldı
Share

BENZER HABERLER

Söke’de kamyonun açılan damperi tabelayı devirdi

Söke’de kamyonun açılan damperi tabelayı devirdi

Söke Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Toplantısına Katıldı

Söke Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Toplantısına Katıldı

Sel bölgelerinde hummalı çalışma

Sel bölgelerinde hummalı çalışma

NOVADA’DA ALIŞVERİŞ YAPINA TATİLE GİDİN

NOVADA’DA ALIŞVERİŞ YAPINA TATİLE GİDİN

Söke Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi onur konuğunu ağırladı

Söke Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi onur konuğunu ağırladı

Söke’de yola fırlayan domuz kazaya neden oldu

Söke’de yola fırlayan domuz kazaya neden oldu

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Çarşamba 06/21 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 16°C.
Parçalı Bulutlu
Çarşamba 06/21 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 16°C. Rüzgâr KKD, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5298

  • Euro

    3,9351

  • BIST

    99.340

  • Altın

    141,3249

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE