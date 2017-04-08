Söke Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısında Söke Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

yeni dönem encümen üyelikleri seçiminin de bulunduğu nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Gerçekleşen belediye meclis toplantısına Mehmet Taşçı (CHP), Ahmet Polat (MHP) mazeretleri nedeniyle katılamadı.

2016 yılına ait çalışmalarını kapsayan Faaliyet Raporu Meclis Başkan Vekili İbrahim Muslu Başkanlığı’nda görüşüldü. Meclis toplantısında Söke Belediyesi’nin 2016 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Söke Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla yapılan encümen üyeliği seçimleri sonunda ise Fahri Semerci (CHP) Bülent Arıcı (MHP) ve Abdülmüttalip Demir (Ak Parti) seçilen isimler oldu.

Yine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Gayrimenkul Satış Komisyonuna İsmail Yerli (CHP) seçildi.

Meclis toplantısında Söke Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün talep ettiği, mülkiyeti belediyeye ait olan Çavdar Mahallesi’ndeki muhtarlık binası nitelikli taşınmaz “Sağlık Evi” olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına oy birliği ile tahsis edildi.

Mülkiyeti Söke Belediyesi’ne a ait 37 adet taşınmazın satışı için karar alınması ve satış işlemi için Encümene yetki verilmesi konusu, Söke Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. (İHA)