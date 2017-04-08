Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
08 Nisan 2017
Söke

Söke Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Söke Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısında Söke Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu kabul edildi.
yeni dönem encümen üyelikleri seçiminin de bulunduğu nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Gerçekleşen belediye meclis toplantısına Mehmet Taşçı (CHP), Ahmet Polat (MHP) mazeretleri nedeniyle katılamadı.
2016 yılına ait çalışmalarını kapsayan Faaliyet Raporu Meclis Başkan Vekili İbrahim Muslu Başkanlığı’nda görüşüldü. Meclis toplantısında Söke Belediyesi’nin 2016 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.
Söke Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla yapılan encümen üyeliği seçimleri sonunda ise Fahri Semerci (CHP) Bülent Arıcı (MHP) ve Abdülmüttalip Demir (Ak Parti) seçilen isimler oldu.
Yine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Gayrimenkul Satış Komisyonuna İsmail Yerli (CHP) seçildi.
Meclis toplantısında Söke Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün talep ettiği, mülkiyeti belediyeye ait olan Çavdar Mahallesi’ndeki muhtarlık binası nitelikli taşınmaz “Sağlık Evi” olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına oy birliği ile tahsis edildi.
Mülkiyeti Söke Belediyesi’ne a ait 37 adet taşınmazın satışı için karar alınması ve satış işlemi için Encümene yetki verilmesi konusu, Söke Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın'da su ürünleri denetimleri devam ediyor
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da 1130 organ bağışı yapıldı

Aydın’da 1130 organ bağışı yapıldı

Aydın’da kuraklık riski

Aydın’da kuraklık riski

Plaket şoföre, altın hanımına verildi

Plaket şoföre, altın hanımına verildi

TİLKİ: “IŞIĞI OLMAYAN BİR YOLA GİRMEYELİM”

TİLKİ: “IŞIĞI OLMAYAN BİR YOLA GİRMEYELİM”

Aydın’da 794 bin 509 seçmen sandığa gidecek

Aydın’da 794 bin 509 seçmen sandığa gidecek

“SAĞLIKLI DİŞLER, SAĞLIKLI NESİLLER” ETKİNLİĞİ

“SAĞLIKLI DİŞLER, SAĞLIKLI NESİLLER” ETKİNLİĞİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 04/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 18°C. Rüzgâr KB, 15 - 30 km/saat.
Açık
Bugün 04/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 4°C. B rüzgâr KD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7326

  • Euro

    3,9558

  • BIST

    88.497

  • Altın

    150,6009

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE