Sokak ortasında kanlı infaz

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Aydın’ın Söke ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı jandarmaya teslim odu.
Olay, öğle saatlerinde Söke’ye bağlı Sarıkemer Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; aralarında bir süredir husumet bulunan Şükrü Ateş (53), evinin bulunduğu sokakta Hasan Ç. ile karşılaştı.
İkili arasında yaşanan tartışmada yanında taşıdığı silahla Şükrü Ateş’e ateş eden Hasan Ç. olay yerinden uzaklaştı.
Hasan Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiği saldırıda, cinayet zanlısı Hasan Ç. suç aletiyle birlikte giderek jandarmaya teslim oldu. (İHA)