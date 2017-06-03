Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
03 Haziran 2017
Asayiş, Söke

Şoför yüksekliği hesaplayamayınca tır alt geçitte sıkışıp kaldı

Aydın’da iş makinesi taşıyan bir tırın sürücüsü yüksekliği hesaba katmayınca alt geçitte sıkışıp kaldı. Köprünün altında sıkışıp kalan tır ve üzerindeki iş makinesi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Olay Söke-Ortaklar yolu otoban bağlantı ayrımındaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Söke istikametinden Ortaklar yönüne iş makinesi taşıyan tır, otoban alt geçidinden geçmek istediği sırada tırın üzerine yüklü iş makinesi alt geçide sıkıştı. Yaşanan ilginç kaza nedeniyle yolda trafik akımı bir süre kontrollü sağlanırken iş makinesi ile tır kurtarıldıktan sonra trafik normale döndü. Alt geçitte sıkışan iş makinesinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  FETÖ'nün Söke'deki öğretmen yapılanmasına yönelik davada 4 tahliye
Share

BENZER HABERLER

FETÖ’nün Muğla, Denizli ve Aydın illeri mahrem imamı yakalandı

FETÖ’nün Muğla, Denizli ve Aydın illeri mahrem imamı yakalandı

Ege ihracatı Mayıs ayında yüzde 7 arttı

Ege ihracatı Mayıs ayında yüzde 7 arttı

“ZEYTİNLİKLERİN ÖLÜM FERMANI”

“ZEYTİNLİKLERİN ÖLÜM FERMANI”

GEKA 95. TOPLANTISINI AYDIN’DA YAPTI

GEKA 95. TOPLANTISINI AYDIN’DA YAPTI

Canan Karatay: “Avuç içi kadar pide yiyin”

Canan Karatay: “Avuç içi kadar pide yiyin”

Manisa’da olan 5.2’lik deprem Aydınlıları korkuttu

Manisa’da olan 5.2’lik deprem Aydınlıları korkuttu

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Fırtına
Yarın 06/04 100%
Fırtına
gök gürültülü sağanak yağış. En yüksek 26°C. Rüzgâr DGD, 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %100.
Fırtına Olasılığı
Yarın 06/04 50%
Fırtına Olasılığı
Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük 16°C. Rüzgâr GGB ve değişken. Yağmur ihtimali %50.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5120

  • Euro

    3,9641

  • BIST

    98.868

  • Altın

    144,4739

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE