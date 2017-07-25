SİNAN AKÇIL KONSERİNE REKOR KATILIM

Novada Outlet Söke’de 5. Yıl konserleri tüm hızıyla devam ediyor. 22 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen Sinan Akçıl konserine olan rekor katılım ile bölgede bir ilke daha imza atan Novada Outlet Söke eğlencenin adresi olmayı sürdürüyor.

Türkiye çapında en hızlı büyüyen alışveriş merkezi zincirinin ilk halkası olan Novada Outlet Söke, 5. yıl konserleri kapsamında Sinan Akçıl’ı hayranlarıyla buluştu. Eğlenceli ve dinamik etkinlikleriyle bölgenin ilgi odağı olan Novada Outlet Söke’de tarihi bir kalabalık ile gerçekleşen Sinan Akçıl konserinde, sanatçının hayranları unutulmaz bir akşam yaşadı. Eski ve yeni albümlerinden parçalar seslendiren Sinan Akçıl, esprili tavırları ve danslarıyla büyük beğeni toplarken, seslendirdiği şarkıları hayranlarıyla hep birlikte söyledi.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Sinan Akçıl’ın yoğun ilgi gösterilen konseri, rekor katılımla bölgede bir ilke imza attı. Konser alanındaki izdihamla bölgenin bugüne kadarki en kalabalık konserlerinden birine ev sahipliği yapan Novada Outlet Söke, gelecek etkinlikleriyle Ege bölgesinde eğlencenin merkezi olmaya devam edecek.

Novada Outlet Söke; 5. yıl konser serisinde 30 Temmuz Pazar günü Buray, 5 Ağustos Cumartesi günü Cem Belevi, 13 Ağustos Pazar günü Evrencan Gündüz, 26 Ağustos Cumartesi günü ise Fatma Turgut’u ağırlayarak, etkinlikleriyle Ege’nin en renkli noktası olmayı sürdürecek.

(HABER MERKEZİ)