SAMÄ° NALINCI’DAN “SU HAYATTIR” KÄ°TABI

SÃ¶keli mali mÃ¼ÅŸavir ve SÃ¶ke Rotary KulÃ¼bÃ¼ Ã¼yesi Sami NalÄ±ncÄ±, “Su HayattÄ±r” kitabÄ±yla hem AydÄ±n ili, hem de TÃ¼rkiye ve insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olan su konusuna dikkat Ã§ekiyor. NalÄ±ncÄ±, kitabÄ±nda TÃ¼rkiye’deki ve dÃ¼nyadaki su kaynaklarÄ±, suyun Ã§evre ve insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemi, dÃ¼nyayÄ± bekleyen kuraklÄ±k ve susuzluk tehlikesi, su projeleri ve su savaÅŸlarÄ± gibi konulara yer vermiÅŸ.

Yazar, kitabÄ±nÄ±n sunuÅŸ yazÄ±sÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylÃ¼yor:

“Su, dÃ¼nya ekosistemi iÃ§inde genelde canlÄ±, Ã¶zelde insan yaÅŸamÄ±nÄ±n var olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan, var olmanÄ±n Ã¶tesinde medeniyetin ve refahÄ±n geliÅŸmesinin baÅŸlÄ±ca etmeni olan hayati bir maddedir.

Su, canlÄ± yaÅŸamÄ±n en Ã¶nemli bir yapÄ± taÅŸÄ± ve canlÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmesi iÃ§in iÃ§me ve kullanmada, canlÄ± yaÅŸamÄ±n idamesi iÃ§in gerekli besin maddelerinin temini amacÄ±yla tarÄ±msal sulamada, insan yaÅŸamÄ±nÄ±n yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n geliÅŸmesini saÄŸlayan endÃ¼striyel Ã¼retimde yaygÄ±n olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r.

DÃ¼nyanÄ±n Ã¼Ã§te ikisi su ile kaplÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, canlÄ±larÄ±n kullanabileceÄŸi tatlÄ± su miktarÄ± dÃ¼nyadaki su varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n on binde yedisi olan Bir Milyon KilometrekÃ¼p’tÃ¼r.

DÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸi ile ilgili yapÄ±lmakta olan ilk beÅŸ Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§inde iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yer almaktadÄ±r.

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n esasÄ±nÄ± da gelecekte yaÅŸanmasÄ± muhtemel su kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± (kuraklÄ±k) oluÅŸturmaktadÄ±r.

UluslararasÄ± Rotary 2440’Ä±ncÄ± BÃ¶lge Federasyonu Su YÃ¶netimi Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak, 2014-2015 dÃ¶nemi faaliyetleri kapsamÄ±nda, suyun canlÄ± yaÅŸamÄ±ndaki Ã¶nemini vurgulamak, su kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekmek, tarÄ±msal sulama, iÃ§me ve kullanma ile endÃ¼stride ihtiyaÃ§ duyulan su miktarlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nda tasarrufun Ã¶nemini vurgulamak, mevcut su kaynaklarÄ±nÄ±n sektÃ¶rel daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda optimizasyonu saÄŸlayacak entegre su yÃ¶netiminin Ã¶nemini vurgulamak amacÄ±yla tarihe not dÃ¼ÅŸmek adÄ±na ‘Su HayattÄ±r’ isimli kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rlama ve Ã§Ä±karma Ã§abasÄ± iÃ§ine girdim.”

(GÃœNER DOKUYUCU)